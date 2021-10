Étoile-sur-Rhône Étoile-sur-Rhône Drôme, Étoile-sur-Rhône Cinéma : Soirée pyjama Étoile-sur-Rhône Étoile-sur-Rhône Catégories d’évènement: Drôme

Étoile-sur-Rhône

Cinéma : Soirée pyjama Étoile-sur-Rhône, 22 octobre 2021, Étoile-sur-Rhône. Cinéma : Soirée pyjama 2021-10-22 19:00:00 19:00:00 – 2021-10-22 20:00:00 20:00:00 Médiathèque municipale 1 rue Ventecul

Étoile-sur-Rhône Drôme Venez en pyjama (ou pas !) assister à une séance de cinéma à la médiathèque. (Informations complémentaires à l’accueil de la médiathèque). mediatheque.etoile@valenceromansagglo.fr +33 4 75 60 74 51 https://mediatheques.valenceromansagglo.fr/ dernière mise à jour : 2021-10-13 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Étoile-sur-Rhône Autres Lieu Étoile-sur-Rhône Adresse Médiathèque municipale 1 rue Ventecul Ville Étoile-sur-Rhône lieuville 44.83715#4.89256