CINÉMA : Simone,Le voyage du siècle, 12 octobre 2022, . CINÉMA : Simone,Le voyage du siècle



2022-10-12 – 2022-10-12 Le destin de Simone Veil, son enfance, ses combats politiques, ses tragédies. Le portrait épique et intime d’une femme au parcours hors du commun qui a bousculé son époque en défendant un message humaniste toujours d’une brûlante actualité. Programmation du cinéma 12-15-16-18 Octobre 2022 ciné Gien dernière mise à jour : 2022-10-10 par

