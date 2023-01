Cinéma : Simone Saint-Pardoux-Soutiers Saint-Pardoux-Soutiers Saint-Pardoux-Soutiers Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Deux-Sèvres Saint-Pardoux-Soutiers 6.5 EUR Voilà, la prochaine séance cinéma à la salle du foyer rural de St Pardoux-Soutiers.

Le 19 janvier 20h30 avec « Simone »

Petit rappel du changement de tarif: plein tarif 6.50€

Tarif réduit 5.00€

Le destin de Simone Veil, son enfance, ses combats politiques, ses tragédies. Le portrait épique et intime d’une femme au parcours hors du commun qui a bousculé son époque en défendant un message humaniste toujours d’une brûlante actualité. Voilà, la prochaine séance cinéma à la salle du foyer rural de St Pardoux-Soutiers.

Le destin de Simone Veil, son enfance, ses combats politiques, ses tragédies. Le portrait épique et intime d'une femme au parcours hors du commun qui a bousculé son époque en défendant un message humaniste toujours d'une brûlante actualité.

