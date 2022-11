CINÉMA « SIMONE » Palavas-les-Flots Palavas-les-Flots Catégories d’évènement: Hrault

Palavas-les-Flots

CINÉMA « SIMONE » Palavas-les-Flots, 2 décembre 2022, Palavas-les-Flots. CINÉMA « SIMONE »

16 avenue Maréchal Joffre Palavas-les-Flots Hrault

2022-12-02 – 2022-12-02 Palavas-les-Flots

Hrault Le destin de Simone Veil, son enfance, ses combats politiques, ses tragédies. Le portrait épique et

intime d’une femme au parcours hors du commun qui a bousculé son époque en défendant un message humaniste toujours d’une brûlante actualité. (2h20) Le destin de Simone Veil, son enfance, ses combats politiques, ses tragédies. Le portrait épique et

intime d’une femme au parcours hors du commun qui a bousculé son époque en défendant un message humaniste toujours d’une brûlante actualité.

(2h20) +33 4 67 07 73 34 Palavas-les-Flots

dernière mise à jour : 2022-11-14 par

Détails Catégories d’évènement: Hrault, Palavas-les-Flots Autres Lieu Palavas-les-Flots Adresse 16 avenue Maréchal Joffre Palavas-les-Flots Hrault Ville Palavas-les-Flots lieuville Palavas-les-Flots Departement Hrault

Palavas-les-Flots Palavas-les-Flots Hrault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/palavas-les-flots/

CINÉMA « SIMONE » Palavas-les-Flots 2022-12-02 was last modified: by CINÉMA « SIMONE » Palavas-les-Flots Palavas-les-Flots 2 décembre 2022 16 avenue Maréchal Joffre Palavas-les-Flots Hrault Hrault Palavas-les-Flots

Palavas-les-Flots Hrault