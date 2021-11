Miramont-de-Guyenne Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne, Miramont-de-Guyenne Cinéma – Simone, le voyage du siècle Miramont-de-Guyenne Miramont-de-Guyenne Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Miramont-de-Guyenne

Cinéma – Simone, le voyage du siècle Miramont-de-Guyenne, 24 novembre 2021, Miramont-de-Guyenne. Cinéma – Simone, le voyage du siècle Centre multiculturel 14 rue Martignac Miramont-de-Guyenne

2021-11-24 20:00:00 – 2021-11-24 Centre multiculturel 14 rue Martignac

Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne EUR 15 15 Dans le cadre de son programme « Espoir en tête », le Rotary Club se mobilise pour la recherche fondamentale sur le cerveau. Chaque année, l’association présente la projection d’un grand film au profit de cette recherche.

Cette année, c’est la projection en avant-première de ce film qui a été retenue. Le destin de Simone Veil, son enfance, ses combats politiques, ses tragédies. Le portrait épique et intime d’une femme au parcours hors du commun qui a bousculé son époque en défendant un message humaniste toujours d’une brûlante actualité. Dans le cadre de son programme « Espoir en tête », le Rotary Club se mobilise pour la recherche fondamentale sur le cerveau. Chaque année, l’association présente la projection d’un grand film au profit de cette recherche.

Cette année, c’est la projection en avant-première de ce film qui a été retenue. +33 6 86 73 26 01 Dans le cadre de son programme « Espoir en tête », le Rotary Club se mobilise pour la recherche fondamentale sur le cerveau. Chaque année, l’association présente la projection d’un grand film au profit de cette recherche.

Cette année, c’est la projection en avant-première de ce film qui a été retenue. Le destin de Simone Veil, son enfance, ses combats politiques, ses tragédies. Le portrait épique et intime d’une femme au parcours hors du commun qui a bousculé son époque en défendant un message humaniste toujours d’une brûlante actualité. ©production-du-film

Centre multiculturel 14 rue Martignac Miramont-de-Guyenne

dernière mise à jour : 2021-11-19 par

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Miramont-de-Guyenne Autres Lieu Miramont-de-Guyenne Adresse Centre multiculturel 14 rue Martignac Ville Miramont-de-Guyenne lieuville Centre multiculturel 14 rue Martignac Miramont-de-Guyenne