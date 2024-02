Cinéma Si seulement je pouvais hiberner Bischwiller, mardi 6 février 2024.

Ulzii, un adolescent d’Oulan-Bator, est déterminé à gagner un concours de sciences pour obtenir une bourse d’étude. Sa mère trouve un emploi à la campagne les abandonnant lui, son frère et sa sœur, en dépit de la dureté de l’hiver. Déchiré entre la nécessité de s’occuper de sa fratrie et sa volonté d’étudier pour le concours, Ulzii n’a pas le choix : il doit accepter de se mettre en danger pour subvenir aux besoins de sa famille.

Réalisatrice : Zoljargal Purevdash

Avec : Battsooj Uurtsaikh, Nominjiguur Tsend, Tuguldur Batsaikhan

Durée : 1h41

Genre : Drame En VOST

Précédé du court métrage Le Journal des trésors

Festival de Cannes 2023 Sélection officielle Un certain Regard

EUR.

31 rue de Vire

Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est billetterie@mac-bischwiller.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-06 20:00:00

fin : 2024-02-06 21:41:00



