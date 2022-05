Cinéma – Seule la Terre est éternelle V.O sous-titrée Mortagne-au-Perche, 12 mai 2022, Mortagne-au-Perche.

Cinéma – Seule la Terre est éternelle V.O sous-titrée Place du Général de Gaulle Cinéma Etoile Mortagne-au-Perche

2022-05-12 – 2022-05-16 Place du Général de Gaulle Cinéma Etoile

Mortagne-au-Perche Orne

DOCUMENTAIRE – FRANCE – 1H52

Réalisation : François Busnel, Adrien Soland .

Avec : Jim Harrison….

Un homme rentre chez lui au cœur des grands espaces. Il raconte sa vie, qu’il a brûlée par les deux bouts et qui révèle une autre Histoire de l’Amérique. A travers ce testament spirituel et joyeux, il nous invite à revenir à l’essentiel et à vivre en harmonie avec la nature. Cet homme est l’un des plus grands écrivains américains. Il s’appelle Jim Harrison.

Séances :

– Jeudi 12 mai # 20h30

– Lundi 16 mai # 20h30

DOCUMENTAIRE – FRANCE – 1H52

Réalisation : François Busnel, Adrien Soland .

Avec : Jim Harrison….

Un homme rentre chez lui au cœur des grands espaces. Il raconte sa vie, qu’il a brûlée par les deux bouts et qui révèle une autre Histoire de…

cinelumiere@orange.fr +33 2 33 25 35 05 http://www.cinemaetoile.fr/

DOCUMENTAIRE – FRANCE – 1H52

Réalisation : François Busnel, Adrien Soland .

Avec : Jim Harrison….

Un homme rentre chez lui au cœur des grands espaces. Il raconte sa vie, qu’il a brûlée par les deux bouts et qui révèle une autre Histoire de l’Amérique. A travers ce testament spirituel et joyeux, il nous invite à revenir à l’essentiel et à vivre en harmonie avec la nature. Cet homme est l’un des plus grands écrivains américains. Il s’appelle Jim Harrison.

Séances :

– Jeudi 12 mai # 20h30

– Lundi 16 mai # 20h30

Place du Général de Gaulle Cinéma Etoile Mortagne-au-Perche

dernière mise à jour : 2022-05-15 par