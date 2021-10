Paris Librairie Delamain île de France, Paris Cinéma : Serge Toubiana et Nathalie Azoulai chez Delamain ! Librairie Delamain Paris Catégories d’évènement: île de France

Le mercredi 20 octobre 2021

de 19h à 21h

gratuit

À l'occasion de la parution du livre "Ozu et nous" aux éditions Arléa, Serge Toubiana et Nathalie Azoula viendront nous parler de leur passion pour le cinéaste Yasujiro Ozu. Au programme : présentation, échanges et signature ! Entrée libre À l'origine de ce livre, une même fascination pour une œuvre singulière : les films de Yasujiro Ozu, l'un des tout premiers cinéastes japonais et l'un des grands cinéastes du XXe siècle. Et une complicité, une amitié entre Nathalie Azoulai et Serge Toubiana. L'un et l'autre évoquent d'autres cinéastes, d'autres films qui résonnent avec ce « monde d'Ozu », un Japon fascinant qui va de 1930 au début des années 1960, comme avec les grands mouvements et déchirements de nos vies intérieures.. Librairie Delamain 155 Rue Saint-Honoré Paris 75001

