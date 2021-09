CINEMA SELECT à PLANCHER-les-MINES Plancher-les-Mines, 10 septembre 2021, Plancher-les-Mines.

CINEMA SELECT à PLANCHER-les-MINES 2021-09-10 – 2021-09-10 Cinéma Sélect 8 bis Rue de Laurier

Plancher-les-Mines Haute-Saône Plancher-les-Mines

Le cinéma Sélect vous propose chaque semaine 2 ou 3 séances de cinéma.

Cette semaine, à l’affiche, SPIRIT L’INDOMPTABLE, c’est la suite de SPIRIT, L’ÉTALON DES PLAINES.

Une rencontre entre une jeune fille rebelle en manque de repères et un étalon sauvage, en qui elle trouvera une âme sœur et une véritable inspiration.

Durée du film: 1h 27min / Animation, Aventure, Famille

De Elaine Bogan, Ennio Torresan Jr.

Lucky Prescott a très peu de souvenirs de sa mère décédée, Milagro Navarro, cascadeuse équestre à Miradero, une petite ville à la frontière du Grand Ouest américain. Comme sa mère, Lucky n’obéit ni aux règles ni aux contraintes, ce qui ne va pas sans inquiéter sa tante Cora qui a élevé la jeune fille jusque-là sur la côte Est. Mais après une incartade de trop, Cora décide de la ramener à Miradero, au ranch de son père, Jim. La jeune fille s’ennuie ferme dans ce qu’elle considère d’emblée comme un trou perdu. Mais tout change le jour où elle rencontre Spirit, un mustang aussi sauvage et indompté qu’elle et deux jeunes cavalières du coin, Abigail Stone et Pru Granger, la fille d’un propriétaire équestre du coin et meilleur ami de Jim son père. Lorsqu’un cow-boy vénal et son équipe projettent de capturer Spirit et les siens afin de les vendre aux enchères pour une vie de labeur et de captivité, Lucky embarque ses nouvelles amies dans une aventure exceptionnelle pour sauver le cheval qui a su lui insuffler l’amour de la liberté, le goût de la vie et qui l’a aidé à redécouvrir l’héritage de sa mère et la richesse de ses racines culturelles, dont elle n’avait aucune idée.

+33 3 84 23 62 70

dernière mise à jour : 2021-09-07 par