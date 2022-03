CINEMA SELECT à PLANCHER-les-MINES Plancher-les-Mines, 4 mars 2022, Plancher-les-Mines.

CINEMA SELECT à PLANCHER-les-MINES Cinéma Sélect 8 bis Rue de Laurier Plancher-les-Mines

2022-03-04 – 2022-03-04 Cinéma Sélect 8 bis Rue de Laurier

Plancher-les-Mines Haute-Saône Plancher-les-Mines

Le cinéma Sélect vous propose chaque semaine 2 ou 3 séances de cinéma.

Cette semaine, à l’affiche, le film “Super-Héros, malgré lui”

1h 22min / Comédie, Action

De Philippe Lacheau

Avec Philippe Lacheau, Julien Arruti, Tarek Boudali

Apprenti comédien en galère, Cédric décroche enfin son premier rôle dans un film de super-héros. Un soir, alors qu’il emprunte la voiture de tournage, il est victime d’un accident qui lui fait perdre la mémoire. A son réveil, vêtu de son costume de justicier et au milieu des accessoires du film, il est persuadé d’être devenu le personnage du film avec une mission périlleuse à accomplir. Mais n’est pas héros et encore moins super-héros qui veut… Et encore moins Cédric.

+33 3 84 23 62 70

Cinéma Sélect 8 bis Rue de Laurier Plancher-les-Mines

