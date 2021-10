Plancher-les-Mines Plancher-les-Mines Haute-Saône, Plancher-les-Mines CINEMA SELECT à PLANCHER-les-MINES Plancher-les-Mines Plancher-les-Mines Catégories d’évènement: Haute-Saône

Plancher-les-Mines Haute-Saône Plancher-les-Mines Le cinéma Sélect vous propose chaque semaine 2 ou 3 séances de cinéma. Cette semaine, à l’affiche, “BABY Boss 2” 1h 47min / Animation, Comédie, Famille

De Tom McGrath Dans la suite de BABY BOSS, les frères Templeton – Tim et Ted, ex-Baby Boss – sont désormais adultes et se sont perdus de vue. Tandis que Tim est père au foyer, Ted est patron d’un fonds spéculatif. Mais un nouveau Baby Boss au caractère bien trempé s’apprête à ressouder les liens entre les deux frères… +33 3 84 23 62 70 Le cinéma Sélect vous propose chaque semaine 2 ou 3 séances de cinéma. Cette semaine, à l’affiche, “BABY Boss 2” 1h 47min / Animation, Comédie, Famille

