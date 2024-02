CINÉMA SÉANCE OXYGÈNE CINÉMA LE RÉGENT Saint-Gaudens, jeudi 29 février 2024.

Projection suivie d’une discussion !

Nature Comminges & Le Cinéma le Régent vous proposent

LA RIVIÈRE

Un film de _Dominique Marchais_

Avec PIERRE RENÉ (Glaciologue)

Synopsis

Entre Pyrénées et Atlantique coulent des rivières puissantes qu’on appelle les gaves. Les champs de maïs les assoiffent, les barrages bloquent la circulation du saumon. L’activité humaine bouleverse le cycle de l’eau et la biodiversité de la rivière. Des hommes et des femmes tendent leur regard curieux et amoureux vers ce monde fascinant fait de beauté et de désastre.

_ Dominique Marchais (après « le Temps des grâces ») invente des façons de regarder son insaisissable sujet, par l’intermédiaire du regard de ceux qui, à leurs façons précises, l’observent et s’en occupent. Elles correspondent aux formes potentielles, successives, d’un cinéma radicalement écologique LIBÉRATION_

_ Le documentariste Dominique Marchais suit avec sensibilité des Béarnais qui luttent, souvent seuls, pour contenir l’assèchement de leurs torrents et protéger la biodiversité. TÉLÉRAMA_

_ Dominique Marchais part à la recherche de l’invisible, filme les gestes d’experts prélevant des indices sous la surface (de l’eau, des sols), et c’est dans l’infrapaysage qu’opère cette œuvre en eau douce et radicale. LE MONDE_ .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-29 20:30:00

fin : 2024-02-29

CINÉMA LE RÉGENT 16 Rue de l’Indépendance

Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie

