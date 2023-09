Projection de film Cinéma Scoop Le Chambon-sur-Lignon, 23 septembre 2023, Le Chambon-sur-Lignon.

Le Chambon-sur-Lignon,Haute-Loire

» Chacun son court » présentation de la sélection des court-métrages pour adultes. Avec la médiathèque du Chambon et la Médiathèque Départementale de la Haute-Loire en partenariat avec le Festival international du court métrage de Clermont-Ferrand.

2023-09-23 17:00:00

Cinéma Scoop

Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



« Chacun son court » presentation of the selection of short films for adults. With the Chambon media library and the Médiathèque Départementale de la Haute-Loire, in partnership with the Clermont-Ferrand International Short Film Festival

« Chacun son court » presentación de la selección de cortometrajes para adultos. Con la mediateca Chambon y la Médiathèque Départementale de la Haute-Loire en colaboración con el Festival Internacional de Cortometrajes de Clermont-Ferrand

« Chacun son court » Präsentation der Auswahl an Kurzfilmen für Erwachsene. Mit der Mediathek von Le Chambon und der Médiathèque Départementale de la Haute-Loire in Partnerschaft mit dem Internationalen Kurzfilmfestival von Clermont-Ferrand

