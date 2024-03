Cinéma Sans jamais nous connaître CAPVERN LES BAINS Capvern, mercredi 17 avril 2024.

Cinéma Sans jamais nous connaître

Drame de Andrew Haigh

Avec Andrew Scott, Paul Mescal, Jamie Bell

Durée 1h45

A Londres, Adam vit dans une tour où la plupart des appartements sont inoccupés. Une nuit, la monotonie de son quotidien est interrompue par sa rencontre avec un mystérieux voisin, Harry. Alors que les deux hommes se rapprochent, Adam est assailli par des souvenirs de son passé et retourne dans la ville de banlieue où il a grandi. Arrivé devant sa maison d’enfance, il découvre que ses parents occupent les lieux, et semblent avoir le même âge que le jour de leur mort, il y a plus de 30 ans. .

Début : 2024-04-17 20:30:00

Au cinéma Agnès Varda

Capvern 65130

