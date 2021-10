Chauffailles Chauffailles Chauffailles, Saône-et-Loire Cinéma Sans Décoder Chauffailles Chauffailles Catégories d’évènement: Chauffailles

Saône-et-Loire

Cinéma Sans Décoder Chauffailles, 25 novembre 2021, Chauffailles. Cinéma Sans Décoder 2021-11-25 – 2021-11-25 Cinéma Action Palace 50 Rue Centrale

Chauffailles Saône-et-Loire EUR 0 0 Dans le cadre du Festival Sans décoder, Brionnais Sud Bourgogne, en partenariat avec le Département de S. et L. et le cinéma Action Palace, propose 5 courts métrages autour du numérique avec ses avancées spectaculaires, mais aussi avec les dérives qu’il peut engendrer.

• Pantheon Discount (de Stephan Castang)

• Samsung Galaxy (de Romain Champalaune)

• Swatted (d’Ismaël Joffroy-Chandoutis)

• Selfies (de Claudius Gentinetta)

• Le projet centrifugeuse cérébrale (de Till Nowak)

dernière mise à jour : 2021-10-01

Détails Catégories d’évènement: Chauffailles, Saône-et-Loire Autres Lieu Chauffailles Adresse Cinéma Action Palace 50 Rue Centrale Ville Chauffailles lieuville 46.20618#4.33976