Côtes-d’Armor Documentaires, courts et moyens métrages seront projetés, suivis d’un débat et de la présentation de morceaux choisis de l’exposition. Au programme : L’instant décisif – Christophe Cordier, 26min, 2004 Au 1er étage du pavillon d’expositions temporaires.

Sans réservation. +33 2 96 62 55 20 https://www.saint-brieuc.fr/ville-dynamique/equipements-culturels/musee-dart-et-dhistoire/ Musée d’art et d’histoire 2 Rue des Lycéens Martyrs Saint-Brieuc

