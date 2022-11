Cinéma : Samouraï Academy Champdeniers, 29 décembre 2022, Champdeniers.

Cinéma : Samouraï Academy

Salle des fêtes Champdeniers Deux-Svres

2022-12-29 15:00:00 – 2022-12-29

Champdeniers

Deux-Svres

4.5 EUR Le CSC organise sa séance cinéma le 29 décembre 2022 à 15 h00, à la salle des fêtes de Champdeniers.

Hank est un chien enjoué qui rêve d’être samouraï dans un monde où ce privilège n’est réservé… qu’aux chats ! Moqué, refusé par toutes les écoles de samouraïs, il rencontre un gros matou grincheux, un maître guerrier qui finit par accepter de lui enseigner les techniques ancestrales des samouraïs. L’apprentissage va être rude pour le jeune chien remuant et dissipé : il faut apprendre à manier le sabre, devenir agile comme un chat, maîtriser les arts martiaux, et Hank n’est pas très doué. Mais pour devenir samouraï, Hank se donne… un mal de chien ! Quand l’armée de chats du Shogun déferle sur la ville, le courage et l’astuce de l’apprenti samouraï vont enfin s’avérer utiles : « chat va barder, il va leur mettre la pâtée »

Adultes 6 € – (-16 ans) 4,50 €

Cinéma

Champdeniers

