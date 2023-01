Cinéma Saintes-Maries-de-la-Mer, 4 février 2023, Saintes-Maries-de-la-Mer . Cinéma Av Van Gogh Relais Culturel Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône Relais Culturel Av Van Gogh

2023-02-04 21:00:00 21:00:00 – 2023-02-04 23:00:00 23:00:00

Relais Culturel Av Van Gogh

Saintes-Maries-de-la-Mer

Bouches-du-Rhône 1917. Bakary Diallo s’enrôle dans l’armée française pour rejoindre Thierno, son fils de 17 ans, qui a été recruté de force. Envoyés sur le front, père et fils vont devoir affronter la guerre ensemble. Galvanisé par la fougue de son officier qui veut le conduire au cœur de la bataille, Thierno va s’affranchir et apprendre à devenir un homme, tandis que Bakary va tout faire pour l’arracher aux combats et le ramener sain et sauf. 4 janvier 2023 en salle / 1h 40min / Drame, Historique, Guerre

De Mathieu Vadepied

Par Olivier Demangel, Mathieu Vadepied

Avec Omar Sy, Alassane Diong, Jonas Bloquet Relais Culturel Av Van Gogh Saintes-Maries-de-la-Mer

dernière mise à jour : 2023-01-27 par

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Saintes-Maries-de-la-Mer Autres Lieu Saintes-Maries-de-la-Mer Adresse Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône Relais Culturel Av Van Gogh Ville Saintes-Maries-de-la-Mer lieuville Relais Culturel Av Van Gogh Saintes-Maries-de-la-Mer Departement Bouches-du-Rhône

Cinéma Saintes-Maries-de-la-Mer 2023-02-04 was last modified: by Cinéma Saintes-Maries-de-la-Mer Saintes-Maries-de-la-Mer 4 février 2023 Av Van Gogh Relais Culturel Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône Bouches-du-Rhône Saintes-Maries-de-la-Mer

Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône