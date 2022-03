Cinema Saintes-Maries-de-la-Mer, 3 avril 2022, Saintes-Maries-de-la-Mer.

Cinema Relais Culturel Av.Th Aubanel Saintes-Maries-de-la-Mer

2022-04-03 15:00:00 – 2022-04-03 16:30:00 Relais Culturel Av.Th Aubanel

Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône Saintes-Maries-de-la-Mer

Un cadre d’entreprise, sa femme, sa famille, au moment où les choix professionnels de l’un font basculer la vie de tous. Philippe Lemesle et sa femme se séparent, un amour abimé par la pression du travail. Cadre performant dans un groupe industriel, Philippe ne sait plus répondre aux injonctions incohérentes de sa direction. On le voulait hier dirigeant, on le veut aujourd’hui exécutant. Il est à l’instant où il lui faut décider du sens de sa vie.

Sorti le 16 février 2022, 1h 36min

De Stéphane Brizé Avec Vincent Lindon, Sandrine Kiberlain, Anthony Bajon

Drame

+33 4 90 97 87 60

Un cadre d’entreprise, sa femme, sa famille, au moment où les choix professionnels de l’un font basculer la vie de tous. Philippe Lemesle et sa femme se séparent, un amour abimé par la pression du travail. Cadre performant dans un groupe industriel, Philippe ne sait plus répondre aux injonctions incohérentes de sa direction. On le voulait hier dirigeant, on le veut aujourd’hui exécutant. Il est à l’instant où il lui faut décider du sens de sa vie.

Relais Culturel Av.Th Aubanel Saintes-Maries-de-la-Mer

dernière mise à jour : 2022-03-28 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer Provence Tourisme / Office de Tourisme des Saintes Maries de la MerProvence Tourisme / Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer