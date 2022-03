Cinéma Saintes-Maries-de-la-Mer, 26 mars 2022, Saintes-Maries-de-la-Mer.

Cinéma Relais Culturel Av.Th Aubanel Saintes-Maries-de-la-Mer

2022-03-26 – 2022-03-27 Relais Culturel Av.Th Aubanel

Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.



Deux années à arpenter les rues en tant que Batman et à insuffler la peur chez les criminels ont mené Bruce Wayne au coeur des ténèbres de Gotham City. Avec seulement quelques alliés de confiance – Alfred Pennyworth, le lieutenant James Gordon – parmi le réseau corrompu de fonctionnaires et de personnalités de la ville, le justicier solitaire s’est imposé comme la seule incarnation de la vengeance parmi ses concitoyens. Lorsqu’un tueur s’en prend à l’élite de Gotham par une série de machinations sadiques, une piste d’indices cryptiques envoie le plus grand détective du monde sur une enquête dans la pègre, où il rencontre des personnages tels que Selina Kyle, alias Catwoman, Oswald Cobblepot, alias le Pingouin, Carmine Falcone et Edward Nashton, alias l’Homme-Mystère. Alors que les preuves s’accumulent et que l’ampleur des plans du coupable devient clair, Batman doit forger de nouvelles relations, démasquer le coupable et rétablir un semblant de justice au milieu de l’abus de pouvoir et de corruption sévissant à Gotham City depuis longtemps.

2 mars 2022 en salle / 2h 57min / Action , Policier , Thriller

De Matt Reeves

Par Matt Reeves , Peter Craig

Avec Robert Pattinson , Zoë Kravitz , Paul Dano

+33 4 90 97 87 60

