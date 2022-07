Cinéma Saint-Pardoux-Soutiers, 1 septembre 2022, Saint-Pardoux-Soutiers. Cinéma

Foyer Rural Saint-Pardoux-Soutiers Deux-Sèvres

2022-09-01 20:30:00 – 2022-09-01 Saint-Pardoux-Soutiers

Deux-Sèvres 6 EUR Organisé par le Foyer Rural avec le CRPC Organisé par le Foyer Rural avec le CRPC Organisé par le Foyer Rural avec le CRPC Saint-Pardoux-Soutiers

dernière mise à jour : 2022-07-06 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Saint-Pardoux-Soutiers Autres Lieu Saint-Pardoux-Soutiers Adresse Foyer Rural Saint-Pardoux-Soutiers Deux-Sèvres Ville Saint-Pardoux-Soutiers lieuville Saint-Pardoux-Soutiers Departement Deux-Sèvres

Cinéma Saint-Pardoux-Soutiers 2022-09-01 was last modified: by Cinéma Saint-Pardoux-Soutiers Saint-Pardoux-Soutiers 1 septembre 2022 Foyer Rural Saint-Pardoux-Soutiers Deux-Sèvres

Saint-Pardoux-Soutiers Deux-Sèvres