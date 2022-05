CINEMA Saint-Mihiel, 6 mai 2022, Saint-Mihiel.

6 EUR

14h30 : Qu’est-ce qu’on a tous fait au Bon Dieu ?

1h38 – Avec Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan

Ce sont bientôt les 40 ans de mariage de Claude et Marie Verneuil. Pour cette occasion, leurs quatre filles décident d’organiser une grande fête surprise dans la maison familiale de Chinon et d’y inviter les parents de chacun des gendres, pour quelques jours. Claude et Marie vont devoir accueillir sous leur toit les parents de Rachid, David, Chao et Charles : ce séjour “familial” s’annonce mouvementé.

18h00 : Sonic 2

2h – Avec Jim Carrey, James Marsden, Idris Elba

Bien installé dans la petite ville de Green Hills, Sonic veut maintenant prouver qu’il a l’étoffe d’un véritable héros. Un défi de taille se présente à lui quand le Dr Robotnik refait son apparition. Accompagné de son nouveau complice Knuckles, ils sont en quête d’une émeraude dont le pouvoir permettrait de détruire l’humanité toute entière…

