Saint-Mihiel Saint-Mihiel Meuse, Saint-Mihiel CINÉMA Saint-Mihiel Saint-Mihiel Catégories d’évènement: Meuse

Saint-Mihiel

CINÉMA Saint-Mihiel, 3 décembre 2021, Saint-Mihiel. CINÉMA Salle mangeot – Office de tourisme 6 rue du palais de justice Saint-Mihiel

2021-12-03 20:00:00 – 2021-12-03 Salle mangeot – Office de tourisme 6 rue du palais de justice

Saint-Mihiel Meuse 14H30 : Aline

18h00 : Les Elfkins

20h00 : Les Bodin’s en Thailande communication.mairie@saintmihiel.fr +33 3 29 89 97 89 Ville de Saint-Mihiel

Salle mangeot – Office de tourisme 6 rue du palais de justice Saint-Mihiel

dernière mise à jour : 2021-11-12 par

Détails Catégories d’évènement: Meuse, Saint-Mihiel Autres Lieu Saint-Mihiel Adresse Salle mangeot - Office de tourisme 6 rue du palais de justice Ville Saint-Mihiel lieuville Salle mangeot - Office de tourisme 6 rue du palais de justice Saint-Mihiel