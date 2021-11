Saint-Martin-de-Londres Saint-Martin-de-Londres Hérault, Saint-Martin-de-Londres CINEMA SAINT-MARTIN-DE-LONDRES NOVEMBRE 2021 Saint-Martin-de-Londres Saint-Martin-de-Londres Catégories d’évènement: Hérault

CINEMA SAINT-MARTIN-DE-LONDRES NOVEMBRE 2021 Saint-Martin-de-Londres, 13 novembre 2021, Saint-Martin-de-Londres. CINEMA SAINT-MARTIN-DE-LONDRES NOVEMBRE 2021 Saint-Martin-de-Londres

2021-11-13 18:30:00 – 2021-11-13

Saint-Martin-de-Londres Hérault Saint-Martin-de-Londres EUR 4 5 Prochaines séances au cinéma de St Martin de Londres :

samedi 13.11.21

18h30 « Même les souris vont au paradis » 4€ pour tous

21h « Julie(en 12 chapitres) » vostfr 5€ pour tous

samedi 27.11.21

18h30 « Le peuple loup » 4€ pour tous

21h « Les olympiades » 5€ pour tous

Au plaisir de vous retrouver.

