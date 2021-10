Saint-Laurent-la-Vallée Saint-Laurent-la-Vallée Dordogne, Saint-Laurent-la-Vallée Cinéma Saint-Laurent-la-Vallée Saint-Laurent-la-Vallée Catégories d’évènement: Dordogne

Saint-Laurent-la-Vallée

Cinéma Saint-Laurent-la-Vallée, 29 octobre 2021, Saint-Laurent-la-Vallée. Cinéma Salle des fêtes Bourg Saint-Laurent-la-Vallée

2021-10-29 – 2021-10-29 Salle des fêtes Bourg

Vendredi 29 octobre

L’association Ciné passion en collaboration avec la commune de St Laurent la Vallée vous propose une journée Cinéma !

Rendez-vous à la salle des fêtes :

– 15h : projection du film “Le Peuple Loup”

– 20h30 projection du film “Délicieux” Entrée : 6€

Tarif réduit : 5€

– 14 ans : 4€

Salle des fêtes Bourg Saint-Laurent-la-Vallée

