Cinéma Saint-Laurent-de-Neste, 1 décembre 2022, Saint-Laurent-de-Neste.

Cinéma

2022-12-01 – 2022-12-01

Saint-Laurent-de-Neste

Hautes-Pyrnes

« Moonage daydream »

De Brett MORGEN -Documentaire

MOONAGE DAYDREAM offre un éclairage sur le génie qu’était David Bowie, l’un des artistes les plus prolifiques et les plus marquants de notre époque.

MOONAGE DAYDREAM est une odyssée cinématographique à travers l’œuvre créative et musicale de David Bowie. Dévoilant des images inédites, le documentaire a été réalisé par Brett Morgen et a nécessité cinq ans de travail, avec le soutien et la complicité de la famille et des collaborateurs de Bowie.

dernière mise à jour : 2022-11-16 par