Cinéma Saint-Laurent-de-Neste, 2 novembre 2022, Saint-Laurent-de-Neste.

4 bis avenue des Châtaigniers SAINT-LAURENT-DE-NESTE au centre culturel de la Maison du Savoir Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrnes SAINT-LAURENT-DE-NESTE 4 bis avenue des Châtaigniers

2022-11-02 18:00:00 – 2022-11-02

» Beetlejuice »

De Tim Burton – Fantastique

Pour avoir voulu sauver un chien, Adam et Barbara Maitland passent tout de go dans l’autre monde. Peu après, occupants invisibles de leur antique demeure ils la voient envahie par une riche et bruyante famille new-yorkaise. Rien à redire jusqu’au jour où cette honorable famille entreprend de donner un cachet plus urbain à la vieille demeure. Adam et Barbara, scandalisés, décident de déloger les intrus. Mais leurs classiques fantômes et autres sortilèges ne font aucun effet. C’est alors qu’ils font appel à un « bio-exorciste » freelance connu sous le sobriquet de Beetlejuice.

