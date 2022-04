Cinéma Saint-Laurent-de-Neste, 21 avril 2022, Saint-Laurent-de-Neste.

Cinéma à la Maison du Savoir SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste

Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées

“En corps”

De Cédric Klapisch – Comédie dramatique , Drame , Comédie

Elise, 26 ans est une grande danseuse classique. Elle se blesse pendant un spectacle et apprend qu’elle ne pourra plus danser. Dès lors sa vie va être bouleversée, Elise va devoir apprendre à se réparer… Entre Paris et la Bretagne, au gré des rencontres et des expériences, des déceptions et des espoirs, Elise va se rapprocher d’une compagnie de danse contemporaine. Cette nouvelle façon de danser va lui permettre de retrouver un nouvel élan et aussi une nouvelle façon de vivre.

