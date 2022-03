Cinéma Saint-Laurent-de-Neste, 8 mars 2022, Saint-Laurent-de-Neste. Cinéma à la Maison du Savoir SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste

2022-03-08 18:00:00 – 2022-03-08 à la Maison du Savoir SAINT-LAURENT-DE-NESTE

Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées Saint-Laurent-de-Neste “Quand passent les cigognes”

De Mikhail Kalatozov Moscou, 1941. Veronika et Boris sont éperdument amoureux. Mais lorsque l’Allemagne envahit la Russie, Boris s’engage et part sur le front. Mark, son cousin, évite l’enrôlement et reste auprès de Veronika qu’il convoite. Sans nouvelle de son fiancé, dans le chaos de la guerre, la jeune femme succombe aux avances de Mark. Espérant retrouver Boris, elle s’engage comme infirmière dans un hôpital de Sibérie. contact@maisondusavoir.fr +33 5 62 39 78 48 à la Maison du Savoir SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste

dernière mise à jour : 2022-03-02 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Saint-Laurent-de-Neste Autres Lieu Saint-Laurent-de-Neste Adresse à la Maison du Savoir SAINT-LAURENT-DE-NESTE Ville Saint-Laurent-de-Neste lieuville à la Maison du Savoir SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste Departement Hautes-Pyrénées

Cinéma Saint-Laurent-de-Neste 2022-03-08 was last modified: by Cinéma Saint-Laurent-de-Neste Saint-Laurent-de-Neste 8 mars 2022 Hautes-Pyrénées Saint-Laurent-de-Neste

Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées