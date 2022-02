Cinéma Saint-Laurent-de-Neste, 1 mars 2022, Saint-Laurent-de-Neste. Cinéma SAINT-LAURENT-DE-NESTE 4 bis avenue des Châtaigniers Saint-Laurent-de-Neste

» Enquête sur un scandale d'état »

De Thierry de Peretti – Biopic, Drame, Thriller Octobre 2015. Les douanes françaises saisissent sept tonnes de cannabis en plein cœur de la capitale. Le jour même, un ancien infiltré des stups, Hubert Antoine, contacte Stéphane Vilner, jeune journaliste à Libération. Il prétend pouvoir démontrer l'existence d'un trafic d'État dirigé par Jacques Billard, un haut gradé de la police française. D'abord méfiant, Stéphane finit par plonger dans une enquête qui le mènera jusqu'aux recoins les plus sombres de la République.

