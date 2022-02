Cinéma Saint-Laurent-de-Neste, 1 mars 2022, Saint-Laurent-de-Neste. Cinéma à la Maison du Savoir SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste

2022-03-01 20:30:00 – 2022-03-01 à la Maison du Savoir SAINT-LAURENT-DE-NESTE

Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées « Nightmare Alley » – Film en V.O

De Guillermo del Toro – Drame, Thriller Alors qu’il traverse une mauvaise passe, le charismatique Stanton Carlisle débarque dans une foire itinérante et parvient à s’attirer les bonnes grâces d’une voyante, Zeena et de son mari Pete, une ancienne gloire du mentalisme. S’initiant auprès d’eux, il voit là un moyen de décrocher son ticket pour le succès et décide d’utiliser ses nouveaux talents pour arnaquer l’élite de la bonne société new-yorkaise des années 40. Avec la vertueuse et fidèle Molly à ses côtés, Stanton se met à échafauder un plan pour escroquer un homme aussi puissant que dangereux. Il va recevoir l’aide d’une mystérieuse psychiatre qui pourrait bien se révéler la plus redoutable de ses adversaires… contact@maisondusavoir.fr +33 5 62 39 78 48 à la Maison du Savoir SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste

dernière mise à jour : 2022-01-28 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Saint-Laurent-de-Neste Autres Lieu Saint-Laurent-de-Neste Adresse à la Maison du Savoir SAINT-LAURENT-DE-NESTE Ville Saint-Laurent-de-Neste lieuville à la Maison du Savoir SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste Departement Hautes-Pyrénées

Cinéma Saint-Laurent-de-Neste 2022-03-01 was last modified: by Cinéma Saint-Laurent-de-Neste Saint-Laurent-de-Neste 1 mars 2022 Hautes-Pyrénées Saint-Laurent-de-Neste

Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées