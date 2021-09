Cinéma Saint-Laurent-de-Neste, 18 septembre 2021, Saint-Laurent-de-Neste. Cinéma 2021-09-18 18:00:00 – 2021-09-18 à la Maison du Savoir SAINT-LAURENT-DE-NESTE

Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées Saint-Laurent-de-Neste “Shang Chi”

de Destin Daniel Cretton – Action, Fantastique Shang-Chi va devoir affronter un passé qu’il pensait avoir laissé derrière lui lorsqu’il est pris dans la toile de la mystérieuse organisation des dix anneaux. contact@maisondusavoir.fr dernière mise à jour : 2021-09-10 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Saint-Laurent-de-Neste Autres Lieu Saint-Laurent-de-Neste Adresse à la Maison du Savoir SAINT-LAURENT-DE-NESTE Ville Saint-Laurent-de-Neste lieuville 43.08#0.4814