Cinéma Saint-Laurent-de-Neste, 22 juillet 2021

« Pierre lapin 2 »

de Will Glock – animation Béa, Thomas et les lapins forment désormais une famille recomposée, mais Pierre a beau faire tout son possible, il ne semble parvenir à se débarrasser de la réputation de voyou qui lui colle à la peau (de lapin).

S’aventurant hors du potager, Pierre découvre un monde dans lequel ses menus délits sont appréciés, mais quand sa famille risque tout pour partir à sa recherche, Pierre doit choisir quel genre de lapin il veut être. contact@maisondusavoir.fr dernière mise à jour : 2021-06-30 par

