Cinéma Saint-Laurent-de-Neste, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Saint-Laurent-de-Neste. Cinéma 2021-07-06 – 2021-07-06 à la Maison du Savoir SAINT-LAURENT-DE-NESTE

Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées Saint-Laurent-de-Neste » Gagarine »

de Fanny Liatard & Jérémy Trouilh – Drame

MAR 6 JUILLET / 20 : 30 Youri, 16 ans, a grandi a` Gagarine, immense cite´ de briques rouges d’Ivry-sur-Seine, ou` il re^ve de devenir cosmonaute. Quand il apprend qu’elle est menace´e de de´molition, Youri de´cide de rentrer en re´sistance. Avec la complicite´ de Diana, Houssam et des habitants, il se donne pour mission de sauver la cite´, devenue son ” vaisseau spatial “. contact@maisondusavoir.fr dernière mise à jour : 2021-06-25 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Saint-Laurent-de-Neste Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Laurent-de-Neste Adresse à la Maison du Savoir SAINT-LAURENT-DE-NESTE Ville Saint-Laurent-de-Neste lieuville 43.08013#0.4814