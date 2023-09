CONFÉRENCE DE L’UNIVERSITÉ PERMANENTE Cinéma Saint Laurent Blain Catégories d’Évènement: Blain

Conférence de l'Université de Nantes, animée par Véronique Mathot, sur le thème « Trois femmes écrivains en leur demeure : Virginia Woolf, Karen Blixen, George Sand ».

Cinéma Saint Laurent Rue du 11 novembre

Blain 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Lecture by Véronique Mathot, Université de Nantes, on « Trois femmes écrivains en leur demeure : Virginia Woolf, Karen Blixen, George Sand ». Conferencia de Véronique Mathot en la Universidad de Nantes sobre el tema « Tres escritoras en su casa: Virginia Woolf, Karen Blixen, George Sand ». Konferenz der Universität Nantes, geleitet von Véronique Mathot, zum Thema « Drei Schriftstellerinnen in ihrem Wohnsitz: Virginia Woolf, Karen Blixen, George Sand ».

