Cinéma Saint-Julien-Chapteuil, 17 avril 2022, Saint-Julien-Chapteuil. Cinéma Place Saint-Robert, 43260 Saint-Julien-Chapteuil Mairie Saint-Julien-Chapteuil

2022-04-17 10:00:00 10:00:00 – 2022-04-17 Place Saint-Robert, 43260 Saint-Julien-Chapteuil Mairie

Saint-Julien-Chapteuil Haute-Loire Saint-Julien-Chapteuil Les p’tits mordus : Vanille

Film d’animation dès 5 ans (0h43)

Vanille” (31′) est précédé des courts-métrages : “Kiko et

les animaux” (7’30’’) et “Ton français est parfait” (4’12’’) https://www.saintjulienchapteuil.fr/ Place Saint-Robert, 43260 Saint-Julien-Chapteuil Mairie Saint-Julien-Chapteuil

dernière mise à jour : 2022-03-30 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Saint-Julien-Chapteuil Autres Lieu Saint-Julien-Chapteuil Adresse Place Saint-Robert, 43260 Saint-Julien-Chapteuil Mairie Ville Saint-Julien-Chapteuil lieuville Place Saint-Robert, 43260 Saint-Julien-Chapteuil Mairie Saint-Julien-Chapteuil Departement Haute-Loire

Cinéma Saint-Julien-Chapteuil 2022-04-17 was last modified: by Cinéma Saint-Julien-Chapteuil Saint-Julien-Chapteuil 17 avril 2022 Haute-Loire Saint-Julien-Chapteuil

Saint-Julien-Chapteuil Haute-Loire