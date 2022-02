Cinéma Saint-Julien-Chapteuil, 23 février 2022, Saint-Julien-Chapteuil. Cinéma Place Saint-Robert, 43260 Saint-Julien-Chapteuil Mairie Saint-Julien-Chapteuil

2022-02-23 15:00:00 15:00:00 – 2022-02-23 Place Saint-Robert, 43260 Saint-Julien-Chapteuil Mairie

Saint-Julien-Chapteuil Haute-Loire Saint-Julien-Chapteuil Tous en scène 2

A partir de 6 ans (1h50) https://www.saintjulienchapteuil.fr/ Place Saint-Robert, 43260 Saint-Julien-Chapteuil Mairie Saint-Julien-Chapteuil

dernière mise à jour : 2022-02-05 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Saint-Julien-Chapteuil Autres Lieu Saint-Julien-Chapteuil Adresse Place Saint-Robert, 43260 Saint-Julien-Chapteuil Mairie Ville Saint-Julien-Chapteuil lieuville Place Saint-Robert, 43260 Saint-Julien-Chapteuil Mairie Saint-Julien-Chapteuil Departement Haute-Loire

Cinéma Saint-Julien-Chapteuil 2022-02-23 was last modified: by Cinéma Saint-Julien-Chapteuil Saint-Julien-Chapteuil 23 février 2022 Haute-Loire Saint-Julien-Chapteuil

Saint-Julien-Chapteuil Haute-Loire