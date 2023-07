Projection spéciale du film VIVRE SA VIE de Jean-Luc Godard présentée par Bamchade Pourvali, spécialiste de Jean-Luc Godard Cinéma Rutebeuf Clichy, 17 septembre 2023, Clichy.

Projection spéciale du film VIVRE SA VIE de Jean-Luc Godard présentée par Bamchade Pourvali, spécialiste de Jean-Luc Godard Dimanche 17 septembre, 18h00 Cinéma Rutebeuf Tarif unique 4€

Parmi les couples actrice / cinéaste de légende, celui que formaient Anna Karina et Jean-Luc Godard fut sans doute le plus fécond, avec pas moins de huit films ensemble. Parmi ceux-ci, il y a Vivre sa vie, un des films clés de la Nouvelle Vague, où Godard y clame sa passion pour Karina. La séance sera présentée et suivie d’un échange avec Bamchade Pourvali, docteur en cinéma et spécialiste de Jean-Luc Godard.

Proposition dans le cadre du Festival Play It Again ! et avec le soutien de l’ADRC.

Cinéma Rutebeuf 16-18 allées Léon Gambetta 92110 Clichy Clichy 92110 Hauts-de-Seine Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T18:00:00+02:00 – 2023-09-17T20:00:00+02:00

2023-09-17T18:00:00+02:00 – 2023-09-17T20:00:00+02:00

Vivre sa vie : © Les Films du Jeudi