Ciné-conte musical PEAU D’ÂNE de Jacques Demy Dimanche 17 septembre, 14h00 Cinéma Rutebeuf Tarif unique 4€

Venez (re)découvrir la féérie musicale de Jacques Demy, inspirée du très célèbre conte de Charles Perrault. Orchestré par Michel Legrand, avec Catherine Deneuve dans le rôle-titre, le roi Jean Marais, le prince Jacques Perrin, la marraine Delphine Seyrig, voilà un ravissement pour les yeux et les oreilles qui fait la joie des petits et des grands depuis des générations.

Et en avant-séance, le conteur Sami Hakimi vous initiera au monde merveilleux de Jacques Demy, en vous faisant voyager, entre fiction et réalité, de l’autre côté du miroir. Un spectacle qu’on peut écouter les yeux fermés, en se laissant porter par les musiques de Michel Legrand et par la voix du conteur.

Proposition dans le cadre du Festival Play It Again ! et avec le soutien de l’ADRC.

Cinéma Rutebeuf 16-18 allées Léon Gambetta 92110 Clichy Clichy 92110 Hauts-de-Seine Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

Peau d’âne © Ciné-Tamaris