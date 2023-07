Ciné-atelier « Comment on sauve un film » Cinéma Rutebeuf Clichy, 15 septembre 2023, Clichy.

Ciné-atelier « Comment on sauve un film » Vendredi 15 septembre, 14h00 Cinéma Rutebeuf Tarif unique 4€

Venez découvrir comment sont collectés, restaurés et ensuite diffusés les chefs-d’œuvre du 7ème Art, à l’occasion de cette séance Ciné-atelier, proposée dans le cadre festival Play It Again ! et avec le soutien de l’ADRC. En compagnie de Béatrice de Pastre, directrice adjointe du patrimoine cinématographique et directrice des collections du Centre National de la Cinématographie, découvrez les enjeux et les techniques de préservation des films, et éveillez vos regards sur les spécificités du patrimoine cinématographique. Séance accessible autant à un public jeune qu’adulte.

Cinéma Rutebeuf 16-18 allées Léon Gambetta 92110 Clichy Clichy 92110 Hauts-de-Seine Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T14:00:00+02:00 – 2023-09-15T15:15:00+02:00

2023-09-15T14:00:00+02:00 – 2023-09-15T15:15:00+02:00

© ADRC