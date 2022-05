Cinéma rural – Levet

2022-06-19 20:00:00 – 2022-06-19 21:30:00 Le film retrace l’odyssée de 6 enfants juifs cachés pendant la guerre, partis trouver refuge là où personne ne pense à aller les chercher… dans le château et le parc du domaine de Chambord, au milieu des œuvres d’art cachées du Louvre. Un film historique pendant la 2nde guerre mondiale, une histoire belle et dramatique au château de Chambord. A cœur vaillant rien d’impossible… Le film retrace l’odyssée de 6 enfants juifs cachés pendant la guerre, partis trouver refuge là où personne ne pense à aller les chercher… dans le château et le parc du domaine de Chambord, au milieu des œuvres d’art cachées du Louvre. Allo ciné dernière mise à jour : 2022-05-17 par

