Cinéma rural à Levet Levet Levet Levet Catégories d’évènement: Cher

Levet

Cinéma rural à Levet Levet, 15 janvier 2023, Levet Levet. Cinéma rural à Levet Impasse des Violettes Levet Cher

2023-01-15 20:00:00 – 2023-01-15 22:00:00 Levet

Cher Levet Angèle, jeune femme ivoirienne, s’en est toujours sortie grâce à sa tchatche et à son culot. Pour s’éviter les représailles d’une bande de malfrats, elle parvient à se faire embaucher comme nounou d’Arthur, un garçon de 8 ans des beaux quartiers. En découvrant les conditions de travail des autres nounous et leur précarité, Angèle décide de prendre les choses en mains. Sous l’œil admiratif d’Arthur et avec l’aide d’Édouard, jeune avocat qui ne tarde pas à tomber sous son charme, Angèle va alors se battre pour rendre justice… La tendresse et le respect pour des femmes aux origines variées imprègnent une comédie de mœurs généreuse, car révélatrice in fine de l’exploitation dont elles sont victimes. Allociné

Levet

dernière mise à jour : 2022-12-15 par

Détails Catégories d’évènement: Cher, Levet Autres Lieu Levet Adresse Impasse des Violettes Levet Cher Ville Levet Levet lieuville Levet Departement Cher

Levet Levet Levet Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/levet-levet/

Cinéma rural à Levet Levet 2023-01-15 was last modified: by Cinéma rural à Levet Levet Levet 15 janvier 2023 cher Impasse des Violettes Levet Cher Levet Cher Levet

Levet Levet Cher