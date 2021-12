Chavannes Chavannes Chavannes, Cher Cinéma rural à Chavannes Chavannes Chavannes Catégories d’évènement: Chavannes

Cher

Cinéma rural à Chavannes Chavannes, 13 janvier 2022, Chavannes. Cinéma rural à Chavannes Chavannes

2022-01-13 20:30:00 – 2022-01-13 22:00:00

Chavannes Cher Chavannes EUR Paul Château-Têtard, vieux garçon de 45 ans et pur produit du 16e arrondissement de Paris, prend le métro pour la première fois de sa vie et tombe amoureux d’une jeune guichetière, Ava.

Leur mariage n’est pas du goût de « maman », Adélaïde Château-Têtard, qu’on appelle aussi la Reine Mère. Pourtant cette dernière s’en accommode : un héritier serait le bienvenu. Mais le bébé tarde à venir…

Une guerre sans pitié s’engage entre les deux femmes, la Reine-mère étant persuadée qu’Ava trompe son fils. Il doit bien y avoir un amant quelque part… Retrouvez Josiane Balasko et Philippe Katerine dans cette comédie à la française haute en couleurs. Paul Château-Têtard, vieux garçon de 45 ans et pur produit du 16e arrondissement de Paris, prend le métro pour la première fois de sa vie et tombe amoureux d’une jeune guichetière, Ava.

Leur mariage n’est pas du goût de « maman », Adélaïde Château-Têtard, qu’on appelle aussi la Reine Mère. Pourtant cette dernière s’en accommode : un héritier serait le bienvenu. Mais le bébé tarde à venir…

Une guerre sans pitié s’engage entre les deux femmes, la Reine-mère étant persuadée qu’Ava trompe son fils. Il doit bien y avoir un amant quelque part… Allociné

Chavannes

dernière mise à jour : 2021-12-16 par

Détails Catégories d’évènement: Chavannes, Cher Autres Lieu Chavannes Adresse Ville Chavannes lieuville Chavannes