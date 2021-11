Cinéma – Ron Débloque Médiathèque François Mitterrand – Annoeullin, 15 décembre 2021, Annœullin.

Cinéma – Ron Débloque

Médiathèque François Mitterrand – Annoeullin, le mercredi 15 décembre à 14:30

L’histoire de Barney, un collégien tout ce qu’il y a de plus normal, et de Ron, une prouesse technologique connectée capable de marcher et de parler, et conçue pour être son meilleur ami. Les dysfonctionnements de Ron à l’ère des réseaux sociaux entrainent le duo dans d’incroyables péripéties au cours desquelles garçon et robot vont découvrir la notion d’amitié sincère au milieu d’un joyeux désordre… Durée : 1h47 [La bande annonce](https://www.youtube.com/watch?v=g0mt_RrqDTI)

Médiathèque François Mitterrand – Annoeullin Boulevard Léon Blum 59112 Annoeullin Annœullin Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-15T14:30:00 2021-12-15T16:00:00