[CINÉMA] ! Roma ! Fondation Jérôme Seydoux-Pathé Paris, 22 novembre 2023, Paris.

Du mercredi 22 novembre 2023 au mardi 19 décembre 2023 :

.Tout public. payant

Accès aux espaces d’exposition uniquement

Tarif plein : 5€

Tarif réduit : 3€

Billet couplé 1 séance de cinéma + accès aux espaces d’exposition :

Tarif plein : 7 €

Tarif réduit : 5,50 €

Moins de 14 ans : 4,50 €

Tarif partenaire (pour les abonnés du Libre Pass de la Cinémathèque française et le CinéPass Pathé Gaumont) : 4 €

En parallèle de l’exposition « Fellini : Maestro ! », la Fondation consacre un cycle de films muets en ciné-concert à la ville de Rome, où Federico Fellini a vécu et qui apparaît régulièrement dans son œuvre à travers des films comme « La dolce vita », « Les Nuits de Cabiria » ou encore « Fellini Roma ».

La programmation s’intéresse autant à la représentation moderne de la capitale, dont Augusto Genina brosse un portrait social dans Lo Scaldino ou Scampolo, qu’à la Rome ancienne.

Les films proviennent essentiellement d’Italie mais aussi des États-Unis ou de France, où des cinéastes comme Louis Feuillade, Ferdinand Zecca ou encore Georges Denola se sont inspirés de la période antique. La sélection mêle différents genres cinématographiques, allant du péplum (Ben-hur) au film d’actualité en passant par la comédie, dans laquelle il n’est pas rare de voir les protagonistes se surpasser physiquement pour conquérir le cœur de la femme aimée comme en témoignent Three Ages ou Il Capriccio del Miliardario.

Certains titres sont des adaptations littéraires, notamment de Quo Vadis ? (1896) d’Henryk Sienkiewicz et The Last Days of Pompeii (1834) d’Edward Bulwer-Lytton, qui connaissent déjà différentes versions au temps du muet. Les films permettent de retracer les grands bouleversements historiques qui ont marqué l’histoire de Rome, que ce soit l’éruption du Vésuve en 79 après J-C., le sac de Rome en 1527, la prise de Rome en 1870 ou plus récemment la montée du fascisme avec l’arrivée au pouvoir de Mussolini dans les années 1920.

Des figures emblématiques telles que Néron, Floria Tosca ou encore Cléopâtre sont incarnés à l’écran par les grands interprètes Emil Jannings, Francesca Bertini et Madeleine Roch de la Comédie-Française. Qu’ils soient réels ou fantasmés, ces personnages sont à la source de nombreux drames, amenant avec eux tout un cortège de rivalités amoureuses, luttes de pouvoir, trahisons et vengeances. Le faste des costumes et des décors, de même que l’utilisation de la couleur dans certains films, restituent également toute la grandeur et la décadence de Rome.

Les séance sont accompagnées par les pianistes issus de la classe d’improvisation Jean-François Zygel (CNSMDP).

Fondation Jérôme Seydoux-Pathé 73 avenue des Gobelins 75013 Paris

Il Fauno di Marmo (Mario Bonnard, 1920), droits réservés