Ciné grand angle Cinéma Robert Doisneau Biars-sur-Cère Catégories d’Évènement: Biars-sur-Cère

Lot

Ciné grand angle Cinéma Robert Doisneau, 29 mars 2023, Biars-sur-Cère . Biars-sur-Cère ,Lot , Ciné grand angle 94 Avenue de la République Cinéma Robert Doisneau Biars-sur-Cère Lot Cinéma Robert Doisneau 94 Avenue de la République

2023-03-29 20:30:00 – 2023-03-29

Cinéma Robert Doisneau 94 Avenue de la République

Biars-sur-Cère

Lot . 4.5 EUR Ciné Grand Angle revient et vous propose une nouvelle sélection de films classés Art & Essai et en VO parmi lesquels figurent :

– Empire of light de Sam Mendes : mercredi 29 mars et mardi 4 avril à 20h30.

– Houria de Mounia Meddour avec l’étoile montante française Lyna Khoudri, Mercredi 12 avril à 18h & dimanche 16 avril à 20h30.

– En toute liberté, une radio pour la paix : également affiché comme Doc du mois au cinéma Robert Doisneau. Un film soulevant la question de la liberté d’expression et d’une résistance pacifiste. Jeudi 13 avril à 20h30. Libre de droit

Cinéma Robert Doisneau 94 Avenue de la République Biars-sur-Cère

dernière mise à jour : 2023-03-20 par

Détails Catégories d’Évènement: Biars-sur-Cère, Lot Autres Lieu Biars-sur-Cère Adresse Biars-sur-Cère Lot Cinéma Robert Doisneau 94 Avenue de la République Ville Biars-sur-Cère Departement Lot Tarif Lieu Ville Cinéma Robert Doisneau 94 Avenue de la République Biars-sur-Cère

Biars-sur-Cère Biars-sur-Cère Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/biars-sur-cere /

Ciné grand angle Cinéma Robert Doisneau 2023-03-29 was last modified: by Ciné grand angle Cinéma Robert Doisneau Biars-sur-Cère 29 mars 2023 94 Avenue de la République Cinéma Robert Doisneau Biars-sur-Cère Lot Cinéma Robert Doisneau Biars-sur-Cère Lot

Biars-sur-Cère Lot