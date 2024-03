Cinéma Rien à perdre Lauterbourg, samedi 16 mars 2024.

Cinéma Rien à perdre Lauterbourg Bas-Rhin

Drame de Delphine Deloget avec Virginie Efira, Félix Lefebvre, Arieh Worthalter…

Sylvie vit à Brest avec ses deux enfants, Sofiane et Jean-Jacques. Une nuit, Sofiane se blesse alors qu’il est seul dans l’appartement. Les services sociaux sont alertés et placent l’enfant en foyer, le temps de mener une enquête. Persuadée d’être victime d’une erreur judiciaire, Sylvie se lance dans un combat pour récupérer son fils. EUR.

Début : 2024-03-16 20:00:00

fin : 2024-03-16

4 Allée des Cygnes

Lauterbourg 67630 Bas-Rhin Grand Est

