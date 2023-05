Festival du film écossais Cinéma Rex, 11 juin 2023, Veules-les-Roses.

Veules-les-Roses,Seine-Maritime

Cinéma Rex Salle Anaïs Aubert à Veules les Roses

Dimanche 11 juin à 18h00

« Sunset Song » de Terence Davies

GB-2016-2h-vostf

Sunset Song retrace le destin d’une femme exceptionnelle, Chris Guthrie, à travers sa passion vibrante pour la vie, pour le troublant Ewan et pour sa terre écossaise.

Tarif 8,50€.

2023-06-11 à 18:00:00 ; fin : 2023-06-11 . .

Cinéma Rex Place des Écossais

Veules-les-Roses 76980 Seine-Maritime Normandie



Cinema Rex Salle Anaïs Aubert in Veules les Roses

Sunday June 11th at 6:00 pm

« Sunset Song » by Terence Davies

GB-2016-2h-vostf

Sunset Song traces the destiny of an exceptional woman, Chris Guthrie, through her vibrant passion for life, for the troubling Ewan and for her Scottish land.

Price 8,50?

Cinéma Rex Sala Anaïs Aubert en Veules les Roses

Domingo 11 de junio a las 18h00

« Sunset Song » de Terence Davies

GB-2016-2h-vostf

Sunset Song traza el destino de una mujer excepcional, Chris Guthrie, a través de su vibrante pasión por la vida, por el atribulado Ewan y por su tierra escocesa.

Precio 8,50?

Cinéma Rex Salle Anaïs Aubert in Veules les Roses

Sonntag, den 11. Juni um 18.00 Uhr

« Sunset Song » von Terence Davies

GB-2016-2h-vostf

Sunset Song beschreibt das Schicksal einer außergewöhnlichen Frau, Chris Guthrie, durch ihre vibrierende Leidenschaft für das Leben, für den verwirrenden Ewan und für ihre schottische Heimat.

Eintrittspreis 8,50?

Mise à jour le 2023-05-21 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité