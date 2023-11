Théâtre comique: « A quel prix tu m’aimes » Cinéma Rex Valréas, 24 novembre 2023, Valréas.

Valréas,Vaucluse

Soirée placée sous le signe de « Ici tout commence » avec Terence Telle (Gaëtan dans la série) et avec Séverine Ferrer. Invitée d’honneur : la comédienne Aurélie Pons, originaire de Valréas (Salomé dans la série) et 2 autres comédiens surprise..

2023-11-24 fin : 2023-11-24 . EUR.

Cinéma Rex Place Cardinal Maury

Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



An evening of « Ici tout commence » with Terence Telle (Gaëtan in the series) and Séverine Ferrer. Guest of honor: Valréas-born actress Aurélie Pons (Salomé in the series) and 2 other surprise actors.

Una velada de « Ici tout commence » con Terence Telle (Gaëtan en la serie) y Séverine Ferrer. Invitada de honor: la actriz Aurélie Pons, de Valréas (Salomé en la serie) y otros 2 actores sorpresa.

Abend im Zeichen von « Ici tout commence » mit Terence Telle (Gaëtan in der Serie) und mit Séverine Ferrer. Ehrengast: die aus Valréas stammende Schauspielerin Aurélie Pons (Salomé in der Serie) und 2 weitere Überraschungsschauspieler.

