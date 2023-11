« Don Quichotte » : Ballet retransmis par satellite ! Cinéma Rex Valréas, 7 novembre 2023, Valréas.

Valréas,Vaucluse

Ballet retransmis sur le grand écran du Rex en direct du « Royal Opéra House » de Londres.

Musique: Ludwig Minkus.

Venez redécouvrir l’histoire de Don Quichotte en Ballet..

2023-11-07

Cinéma Rex Place Cardinal Maury

Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d'Azur



Ballet broadcast live from London’s Royal Opera House on the Rex big screen.

Music by Ludwig Minkus.

Come and rediscover the story of Don Quixote in Ballet.

Ballet retransmitido en directo desde la Royal Opera House de Londres en la gran pantalla del Rex.

Música de Ludwig Minkus.

Venga a redescubrir la historia de Don Quijote en Ballet.

Das Ballett wurde auf der großen Leinwand im Rex direkt aus dem Royal Opera House in London übertragen.

Musik: Ludwig Minkus.

Entdecken Sie die Geschichte von Don Quixote als Ballett neu.

